VELASCO, Juan C.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VELASCO, Juan C., q.e.p.d. - El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, CEMIC, participa con profundo dolor la pérdida de quien fue un pilar importante para la institución; ruega una oración en su memoria.
