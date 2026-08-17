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VENGHI, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VENGHI, Jorge, q.e.p.d. - Con enorme tristeza, despido a mi gran amigo Jorge que siempre lo recordaré. Un gran abrazo para los queridos La Colo Patsy, el bueno de Simón y su linda familia. Juan Carlos Kreckler.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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