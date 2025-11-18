LA NACION

VERBRUGGHE, Inés

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VERBRUGGHE, Inés. - El consorcio de propietarios Los Angeles acompaña a la familia es este triste momento.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    2

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  3. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    3

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  4. La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani
    4

    La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”

Cargando banners ...