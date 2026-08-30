VERNENGO DE, Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VERNENGO de GARCIA MORILLO, Teresa q.e.p.d., falleció el 28-8-2026. - Sus hijos Juan y Claudia Medina, María y Diego Tobar, Pablo y Mónica McCormick, Fernanda y Martín Gravano, y Rodrigo y Agustina Vila. Sus nietos Flor y Hernán, Milu y Manu, Juanchi, Maggie y Toto, Memi, Manu y Palo, Pedro, Simón, Marcos, Luz, Feli, Delfi y Alejo. Sus bisnietos Clari, Kika, Alfi, Tony y Tehue, participan su fallecimiento y agradecen la generosidad de formado nuestra familia

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa