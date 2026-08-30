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VERNENGO, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VERNENGO de GARCÍA MORILLO, Teresa, falleció el 28-8-2026. - Su hermana Marisa, su cuñado Carlos, sus hijos Carolina y Federico, sus hijos políticos y nietos participan con gran tristeza su partida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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