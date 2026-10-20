SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIDAL MOLINA, Amalia, q.e.p.d. - Sus hijos, Amalita, Marina y Alberto del Carril; sus hijos del corazón, Diego Pérez de Arenaza, Valeria Bazzi y Wally desde el cielo; sus nietos, Catalina y Teo, Joaquín y Felipe Ciarlelli, Clara, Sofía y Salvador Pérez de Arenaza, y Benjamín y Tomás del Carril, la despiden con muchísimo cariño. Gracias por todo el amor que nos diste y tu infinita generosidad. Te vamos a extrañar siempre. Hoy, a las 14.30, en el cementerio Parque Memorial, Pilar, km 47.

VIDAL MOLINA, Amalia. - Te voy a extrañar mucho, reina, hermana del alma. Pinky Mendizabal.

✝ VIDAL MOLINA, Amalia, 18-10-2026. - Los Pérez de Arenaza abrazamos con mucho cariño a Marina y toda la familia.

VIDAL MOLINA, Amalia. - Amalí querida, ¡Cómo te voy a extrañar!. Me despido de vos con mucha tristeza. Elisa Cardoso.

Avisos fúnebres

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