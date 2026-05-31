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VIDAL PEÑA DE FLORES MASRAMÓN, María del Rosario,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIDAL PEÑA de FLORES MASRAMÓN, María del Rosario, q.e.p.d., 29-5-2026. - Sus hijos Carolina y Pablo de la Cuesta Ávila, Connie y Juan Cruz Bisceglia, Mariano y Agnes Butler, Rosario y Augusto Dupuy, sus nietos Lupe de la Cuesta Ávila, Trini, Juanse y Male Bisceglia, Ine, Luis, Isa, Pili y José Flores Vidal, Francis y Domi Dupuy participamos con dolor de su fallecimiento y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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