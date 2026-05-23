SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de, q.e.p.d. - José y Jorge De All acompañan a Juan Carlos (h.) y ruegan una oración en su memoria.

✝ VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de, 20-5-2026. - Alejandro y Magdalena Roca, su ahijado Santiago y Melanie Guibert de Roca, y todos sus hijos participan su fallecimiento, acompañan con muchísimo cariño a Juan Carlos y a toda su familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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