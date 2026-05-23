SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLA LARROUDET, Mercedes de. - China Mackinlay, junto a sus hijas Belén y Verónica y familias, despide con profunda tristeza a su querida y generosa amiga, abraza con inmeso cariño a Juan Carlos, hijos y nietos y los acompaña en su dolor. Siempre estará presente en nuestras oraciones.

Avisos fúnebres

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