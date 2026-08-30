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LA NACION

VILLAMAGNA, Silvia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLAMAGNA, Silvia q.e.p.d., 28-8-2026. - Sebastián Diharce, Facundo y Rocío, y María la despiden con mucha tristeza y acompañan a Cami, Emi, Félix, Javi y Mónica en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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