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VILLAMAGNA, Silvia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLAMAGNA, Silvia q.e.p.d., 28-8-2026. - Sebastián Diharce, Facundo y Rocío, y María la despiden con mucha tristeza y acompañan a Cami, Emi, Félix, Javi y Mónica en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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