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LA NACION

VILLAR, Francisco

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido François que descanses en paz mi amado compañero. Gracias por todo lo que me diste, te voy a extrañar mucho. Lila Ortega.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Mi querido padre, que descanses en paz. Te voy a extrañar. Tu hija Silvia Irene.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido hermano y compañero de toda la vida. Te vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz. Tus hermanos Jeannot y Nenette.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido abuelo que descanses en paz. Tus nietos Tomás, Agustín y Santiago.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido tío y amigo. Que descanses en paz. Te voy a extrañar mucho y gracias por tantas cosas. Juan Francisco.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Tus sobrinos te despiden y desean que tengas paz eterna. Mabel, Ana, Paula y Lucas.

VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - No hay palabras para despedirlo, gracias por todo. Condolencias a su Flia. María Rosa e hijos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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