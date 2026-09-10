VILLAR, Francisco
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido François que descanses en paz mi amado compañero. Gracias por todo lo que me diste, te voy a extrañar mucho. Lila Ortega.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Mi querido padre, que descanses en paz. Te voy a extrañar. Tu hija Silvia Irene.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido hermano y compañero de toda la vida. Te vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz. Tus hermanos Jeannot y Nenette.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido abuelo que descanses en paz. Tus nietos Tomás, Agustín y Santiago.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido tío y amigo. Que descanses en paz. Te voy a extrañar mucho y gracias por tantas cosas. Juan Francisco.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Tus sobrinos te despiden y desean que tengas paz eterna. Mabel, Ana, Paula y Lucas.
✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - No hay palabras para despedirlo, gracias por todo. Condolencias a su Flia. María Rosa e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
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Código: Venganza: aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción
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Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas
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Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano