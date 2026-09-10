SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido François que descanses en paz mi amado compañero. Gracias por todo lo que me diste, te voy a extrañar mucho. Lila Ortega.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Mi querido padre, que descanses en paz. Te voy a extrañar. Tu hija Silvia Irene.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido hermano y compañero de toda la vida. Te vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz. Tus hermanos Jeannot y Nenette.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Nuestro querido abuelo que descanses en paz. Tus nietos Tomás, Agustín y Santiago.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Querido tío y amigo. Que descanses en paz. Te voy a extrañar mucho y gracias por tantas cosas. Juan Francisco.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - Tus sobrinos te despiden y desean que tengas paz eterna. Mabel, Ana, Paula y Lucas.

✝ VILLAR, Francisco (François), nació el 12-5-35 - falleció el 9-9-2026. - No hay palabras para despedirlo, gracias por todo. Condolencias a su Flia. María Rosa e hijos.

Avisos fúnebres

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