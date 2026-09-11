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VILLAR, Francisco,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLAR, Francisco, (François) q.e.p.d. - Los hijos de Malula y Juan Carlos Llames Massini lo despiden con mucha tristeza y acompañan a su familia.

VILLAR, Francisco, (François), q.e.p.d. - La comisión directiva de la Cámara del Comercio Automotor acompaña a la familia Villar en este difícil momento.

VILLAR, Francisco, (François) q.e.p.d., nació el 12-5-35, falleció el 9-9-2026. - El presidente de ACARA, Sebastián Beato, y la comisión directiva en pleno, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera miembro de esta institución, a la que dedicó años de compromiso. Acompañamos a su hermano, actual vicepresidente de esta comisión directiva, a su esposa, y a toda su familia, esperando encuentren consuelo y fortaleza en este momento de dolor. Que descanse en paz.

VILLAR, Francisco, (François), q.e.p.d. - Alberto Príncipe y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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