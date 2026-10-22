SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLAR, Horacio Jesús, q.e.p.d., falleció el 21-10-2026. - Viejo querido, te despedimos con todo el amor que nos diste. Nos dejás la enorme tarea de amarnos con los gestos, con las acciones, con la presencia. Permanecer juntos en familia es nuestro eterno agradecimiento. Ale, tu compañera de vida; tus hijos Ro, Lu, Pachi y Martín, Tito y Caro, y Trini; y tu nieto Oli.

✝ VILLAR, Horacio Jesús, q.e.p.d. - Querido Toti, te despedimos con todo nuestro amor. Acompañamos con cariño a Ale y los chicos. Tus hermanos Florencio y Virginia Noailles, Marina y Diego Fernández Moores, Ana y Enrique Benavides, Verónica y Hugo Antonacci y Martín y Teresita Tuozzo, sobrinos y sobrinos nietos.

✝ VILLAR, Horacio Jesús, q.e.p.d. - Sus sobrinos Villar Tuozzo, Santiago y Tati, Francisco y Lucila, Benjamín y Lucía, Rafael y su sobrina nieta Elenita lo despiden con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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