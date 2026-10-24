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VILLAR, Horacio Jesús

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLAR, Horacio Jesús, q.e.p.d., falleció el 21-10-2026. - Los integrantes del directorio de Kel Ediciones S.A. despiden con inmensa tristeza a un entrañable compañero de trabajo y amigo de tantos años. Noble, generoso, alegre y profundamente tenaz. Un hombre de grandes valores, profunda sensibilidad, admirable compromiso, enorme calidad humana y profesional. Nos deja un ejemplo de una vida de trabajo, entrega y perseverancia y el recuerdo imborrable de sus gestos cotidianos, su amistad sincera y su permanente disposición para ayudar a los demás. Lo despedimos con profundo cariño, admiración y eterna gratitud, abrazando a su familia en este momento de tanto dolor. Rogamos una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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