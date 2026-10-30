SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLARES, Francisco (Paco), q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Te despedimos con tristeza y muy agradecidos por tu generosidad y ejemplo de vida. Tu esposa Marta Vila y tus hijos: Juan y Pilar Gamarra, Luis S. y Amelie Idoyaga Molina, Hernán y Verónica Lizana, Fernando y Eugenia Quiroga y María y tus nietos: Rosario, Felipe y Belén, Santiago, Milagros y Sofía, Francisco y Manuel, Isabel, Juan Ignacio y Tomás, Pedro, Margarita y Trinidad. Que descanses en paz, siempre estarás con nosotros.

✝ VILLARES, Francisco (Paco), q.e.p.d. - Tato Isabello lo despide con mucho cariño y acompaña a Mery, Pedri, Maggie y Trini, a Marta, Juan, Santi, Herni, Fer y a todas sus familias con un fuerte abrazo y pide una oración por él.

✝ VILLARES, Francisco, q.e.p.d. - Sus amigos del consorcio de Av. Pueyrredón: Soledad y Felipe Crespo, Lucila y José Blasco, Mabel Bracco, Silvia y Marcelo Serra, Mónica Azcue de Schiaffino, Pía y Mariano Silveyra, Marta y Jorge Mallea, Eugenia y Francisco Melendo, Victoria y Oscar González, Mercedes y Jorge Cozzi, Celeste y Darío Montero, junto a Filomeno y Florencia Maldonado, acompañan a sus hijos y familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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