SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLAVERDE, Antonieta de. - Los vecinos del Consorcio 3 de Febrero 1560 despiden a la Sra. Antonieta con inmensa tristeza, agradeciendo tantos años compartidos. Abrazamos a su hija muy fuerte.

Avisos fúnebres

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