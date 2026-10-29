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VILLAVERDE, Antonieta de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VILLAVERDE, Antonieta de. - Los vecinos del Consorcio 3 de Febrero 1560 despiden a la Sra. Antonieta con inmensa tristeza, agradeciendo tantos años compartidos. Abrazamos a su hija muy fuerte.
Aviso publicado en la edición impresa
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