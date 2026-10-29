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VILLAVERDE, Antonieta Yeghia de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLAVERDE, Antonieta Yeghia de, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Su hija Daniela, su nuera Sandra, sus nietos Martín y Lucila y su bisnieto Gonzalo la despiden con mucha tristeza, honrando su vida y su legado. Invitamos a familiares y amigos a un responso en Jardín de Paz, Pilar, hoy, a las 14.
Aviso publicado en la edición impresa
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