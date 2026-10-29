SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLAVERDE, Antonieta Yeghia de, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Su hija Daniela, su nuera Sandra, sus nietos Martín y Lucila y su bisnieto Gonzalo la despiden con mucha tristeza, honrando su vida y su legado. Invitamos a familiares y amigos a un responso en Jardín de Paz, Pilar, hoy, a las 14.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa