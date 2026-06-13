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VINENT DE LA LASTRA, Pedro,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VINENT de la LASTRA, Pedro, (Pancho). - Sus hermanos políticos Marisa Juárez Cornejo y Manuel Sánchez Liste, Graciela Juárez Cornejo de Ravagnan, Ana Juárez Cornejo de Benard y sus primos políticos Gioia Cornejo de Huergo, Luis Cornejo y Jacoba Saravia y Alejandro Cornejo y Esthercita Fleming, hijos y nietos lo despiden con enorme tristeza y acompañan a sus hijos con muchísimo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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