SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VINENT de la LASTRA, Pedro, (Pancho). - Sus hermanos políticos Marisa Juárez Cornejo y Manuel Sánchez Liste, Graciela Juárez Cornejo de Ravagnan, Ana Juárez Cornejo de Benard y sus primos políticos Gioia Cornejo de Huergo, Luis Cornejo y Jacoba Saravia y Alejandro Cornejo y Esthercita Fleming, hijos y nietos lo despiden con enorme tristeza y acompañan a sus hijos con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa