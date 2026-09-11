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VIVACQUA, Miguel Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VIVACQUA, Miguel Ángel. - Su hermana Elsa, sus sobrinos Jazmín y Carlos, su cuñado Carlos Furlotti participan con inmensa tristeza la partida de un ser tan generoso y de buenos sentimientos como Miguel . Su recuerdo alegre y gentil, perdurará siempre con nosotros. Sus restos fueron despedidos ayer, descansa en Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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