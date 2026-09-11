SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIVACQUA, Miguel Ángel. - Su hermana Elsa, sus sobrinos Jazmín y Carlos, su cuñado Carlos Furlotti participan con inmensa tristeza la partida de un ser tan generoso y de buenos sentimientos como Miguel . Su recuerdo alegre y gentil, perdurará siempre con nosotros. Sus restos fueron despedidos ayer, descansa en Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

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