SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WAINERMAN, Catalina Haydee, q.e.p.d. - El consejo de administración, el rector, los profesores, el staff, los alumnos y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de Catalina, querida profesora emérita y directora del Doctorado en Educación y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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