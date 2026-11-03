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WAINERMAN, Catalina Haydee
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WAINERMAN, Catalina Haydee, q.e.p.d. - El consejo de administración, el rector, los profesores, el staff, los alumnos y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de Catalina, querida profesora emérita y directora del Doctorado en Educación y acompañan a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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