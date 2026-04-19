LA NACION

WEIL, Ricardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WEIL, Ricardo. - Rolfi y Milenka Kahn, con mucho dolor, despiden a su gran amigo.

WEIL, Ricardo, Z.L., 18-4-2026. - Roberto, Silvina y familia Blumenfeld despiden a un gran amigo de toda la vida. Te tendremos siempre en nuestro recuerdo.

WEIL, Ricardo, Z.L., falleció el 18-4-2026. - Silvia y Esteban Goldschmidt y sus hijos Valeria, Bárbara, Chantal, Débora y Ary lamentamos profundamente que hayas partido.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. Cómo será tu semana del 19 al 25 de abril de 2026
    2

    Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de abril de 2026

  3. ¿El estrecho de Magallanes es argentino o chileno? La pregunta que sentenció a la vocera de Kast
    3

    La vocera de Kast, de figura de la campaña a cara visible de las fallas de comunicación del gobierno

  4. Cuando a Milei se le queman los manuales
    4

    Cuando a Milei se le queman los manuales