SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WEIL, Ricardo. - Rolfi y Milenka Kahn, con mucho dolor, despiden a su gran amigo.

✡ WEIL, Ricardo, Z.L., 18-4-2026. - Roberto, Silvina y familia Blumenfeld despiden a un gran amigo de toda la vida. Te tendremos siempre en nuestro recuerdo.

✡ WEIL, Ricardo, Z.L., falleció el 18-4-2026. - Silvia y Esteban Goldschmidt y sus hijos Valeria, Bárbara, Chantal, Débora y Ary lamentamos profundamente que hayas partido.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa