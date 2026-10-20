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WEINSTEIN, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ WEINSTEIN , José Z.L., falleció el 18 de octubre de 2026. - Acompañamos a su hijo, nuestro ex presidente Pablo Weinstein, y toda su familia. Nuestro querido José; macabeo de antaño, campeón de levantamiento de pesas, participante de macabeadas, Secretario General de Macabi. Padre y abuelo de Macabeos. Jazak Veematz
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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