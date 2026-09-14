SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WEKSLER, Gabriel, Dr., q.e.p.d. - Sus amigos Alejandro Salinas (a.), Fernando Machinandiarena (a.), Richard Moore, Daniel Russo, Gustavo López, Juan Carlos Ferreira, Juan Eduardo Maino, Juan Carlos Maino, Carlos Triay, Fernando Torres, Eduardo Roldán (a.), Daniel de la Torre (a.), Adrián Gostuski y Fabián Nahara siempre lo recordaremos con mucho cariño. Acompañamos a Marisa, Euge, Rodri y Delfi con mucho amor.

Avisos fúnebres

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