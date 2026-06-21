SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WERTHEIN, Abel, Z.L., falleció el 20-6-2026. - Sus hijos Gabriel y Paula, Andrea, Karina y Aldo y todos sus nietos y bisnieto, Martín, Flor y Valentín, Sebi, Tomy, Sienna, Nico y Marina, Cami, Jaz y Tato, Mori y Dani y Nina lo despedimos con mucho amor y agradecimiento por todos los momentos que vivimos juntos. Abelito te vamos a extrañar mucho.

✡ WERTHEIN, Abel, Z.L. falleció el 20-6-2026. - Pablo, Mariana, Andrés, Ana y Juan Taraciuk despiden con enorme cariño al querido Abel y acompañan con amor a Gabriel, Andrea, Karina y sus familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa