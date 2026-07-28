LA NACION

WHAMOND, Alan

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WHAMOND, Alan. - Fintech Advisory y los colegas de Christian Whamond le enviamos a Chris y su familia nuestras más sinceras condolencias y un abrazo grande a toda la familia, dado el reciente fallecimiento de Alan. Chris, lamentamos mucho tu pérdida. Nuestro más sentido pésame. Estamos pensando mucho en ustedes.

WHAMOND, Alan. - El directorio de Banco Macro saluda a Josefina su Sra. y acompaña a toda la Flia. Whamond en este triste momento.

WHAMOND, Alan. - Damián Pozzoli acompaña a Josefina su Sra. y a toda la Flia. Whamond en este triste momento.

WHAMOND, Alan, falleció el 26-7-2026. - Telecom Argentina participa su fallecimiento y acompaña con todo afecto a Cristian y familia en ese doloroso momento. Rogamos una oración por su eterno descanso.

WHAMOND, Alan, q.e.p.d., falleció el 26-7-2026. - Alejandro Quentin y Juan Pablo Trujillo, junto al equipo de Pampa Capital despiden con profunda tristeza al querido Alan. Lo recordarán siempre con mucho cariño. Acompañan con afecto a Josefina y a toda su familia en este difícil momento y elevan una oración por su eterno descanso.

WHAMOND, Alan, q.e.p.d. - Luisa y Rodrigo Díaz Riganti, junto a sus hijas Juana y Asia participan con profundo pesar el fallecimiento de Alan y acompañan a Simón y a toda su familia en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria.

WHAMOND, Alan, q.e.p.d., falleció el 26-7-2026. - Carlos y Patricia García despiden al querido Alan y acompañan a los Whamond en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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