WHEELER, Gualberto

WHEELER, Gualberto. - La camada 60/61 de Curupayti participa con profundo dolor el fallecimiento de Gualberto Wheeler. Acompañamos a su familia en este triste momento.

WHEELER, Gualberto. - Sus amigos y compañeros de la promoción 1961 del Colegio Manuel Belgrano de los HH.MM. despiden al querido Gualber con gran tristeza y piden una oración en su memoria.

WHEELER, Gualberto, q.e.p.d. - Los integrantes de la gira a Europa 1980 del Club Curupayti participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrenador y amigo Gualberto, y acompañan a su familia en este triste momento.

