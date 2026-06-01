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WHITE DE DE LA BOUILLERIE, Fátima
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WHITE de de LA BOUILLERIE, Fátima. - Ubaldo Aguirre, Laura de Estrada de Aguirre, sus hijos Laura y Santiago Panelo, Francisca e Ignacio Podestá y nietos la despiden con inmenso dolor y acompañan a su querida familia en oración.
Aviso publicado en la edición impresa
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