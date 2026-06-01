SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WHITE, Fátima, baronesa de la Bouillerie. - Con mucho dolor despedimos a nuestra querida amiga y acompañamos con mucho cariño a sus hijos y familias. Martita y Juan José Ayerza, hijos y familias.

✝ WHITE, Fátima. - Estarás siempre con nosotros. Sus amigas C. White, C. Basavilbaso, M. Becu, S. de Hertelendy, M. Hunter, M. Mayer, R. Obligado, I. Serantes, C. Zemborain, I. Barbieri, F. Hunter, M. Zabalía e I. Aldao.

✝ WHITE, Fátima, baronesa de la Bouillerie, q.e.p.d., 20-5-2026. - Juan José Okecki y Dolores Casal de Okecki, hijos y nietos participan su fallecimeinto y ruegan una oracion en su querida memoria.

✝ WHITE de de LA BOUILLERIE, Fátima, q.e.p.d. - Monique Lappas de Centeno; sus hijos Magdalena (a.), Pablo (a.), Federico, Mónica (a.) y Flias. despiden a Fátima y acompañan a Stephie, Chanti, Vicky y Flias. en este triste momento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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