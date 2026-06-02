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WHITE, Fátima
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WHITE de DE LA BOUILLERIE, Fátima. - Mariano, Raquel, Sofía y familia Pinto despiden a Fátima y acompañan a Vicky y hermanos con mucho cariño.
✝ WHITE de de LA BOUILLERIE, Fátima, q.e.p.d. - Julián Gálvez (h.) y María José Adrogué (as.) abrazan con cariño a sus amigos Miguel y Xime y a todos los de la Bouillerie, y rezan por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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