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WHITE, Fátima

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WHITE de de la BOUILLERIE, Fátima q.e.p.d., falleció el 29-5-2026. - Sus hijos Miguel y Ximena Miñones de la Serna, Stephie y Juan Martín Monge, Chantal y Jerónimo Maciel, Victoria e Ignacio Voltán, Sebastián y Camila Aparicio Bancalari; y sus nietos Bautista y Sophie de la Bouillerie, Paz, Belén, Rosario y Clara Monge, Milagros, Gonzalo y Malena Maciel, Ramón, Camila y Ceferino Voltán la despiden con mucho amor y fe, elevando una oración por su eterno descanso.. LÁZARO COSTA. Tel. 3916-1187

WHITE de de la BOUILLERIE, Fátima, q.e.p.d. - Solange de la Bouillerie de Balcarce y sus hijas, Solana y Luis Blaquier (a.), Florencia y Atilio Firpo, Delfina y Cheche Sporleder y nietos acompañan a toda la familia de Fata con muchísimo cariño.

WHITE, Fátima, baronne de la Bouillerie. - Alberto San Miguel y Dolores de la Bouillerie de San Miguel acompañan a sus hijos y nietos con sus oraciones.

WHITE, Fátima, baronesa de la Bouillerie, q.e.p.d., 29-5-2026. - Chantal de la Bouillerie de Obligado; sus hijos: Martín Bourdieu, Rocío O. de Bourdieu, Macarena Obligado, Angustias Obligado, Maxi Dupuis, Noel O. de Dupuis (a.), Martín Benítez Cruz, Amparo O. de Benítez Cruz y Rafael Obligado y Laura T. de Obligado y nietos despiden a Fátima y acompañan a toda su familia en este triste momento.

WHITE de de la BOUILLERIE, Fátima, q.e.p.d. - Mabel y Charlie Monge, sus hijos Juan Martín, Sebastián, Connie y Matias y sus nietos la despiden con profundo dolor y abrazan con amor a Stephie y a toda su familia en este momento de tristeza. Siempre te recordaremos.

WHITE, Fátima. - Anatilde y Willy Sanz, Delfina y Juan Gibelli, despiden a Fátima y acompañan a Vicky y Nacho con mucho cariño.

WHITE de de LA BOUILLERIE, Fátima, q.e.p.d. - Despido con mucho dolor y pido una oración en su nombre. María Conway.

WHITE, Fátima, q.e.p.d. - Marta, Milagros, Ignacio y Lucía Varela acompañan a Stephie, Juan Martín y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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