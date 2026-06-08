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WOLCHEFF, Pedro Enrique,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WOLCHEFF, Pedro Enrique, q.e.p.d. - Tus compañeros de la Camada 1971 de St. George¨s College te recordaremos siempre con cariño y acompañamos a tu familia. Hasta siempre hermano.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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