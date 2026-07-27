Eligieron el Mejor Gol del Mundial: la conquista de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde ante la selección argentina

“Espero poder hacerme algunas fotos con Messi”, había soñado el caboverdiano Sidny Lopes Cabral antes de compartir el campo de juego con el capitán de la selección argentina en el Mundial 2026. El deseo se le cumplió, pero todavía hubo más: su gol a la Albiceleste fue elegido como el mejor de la Copa del Mundo, después del voto de los hinchas por la plataforma de FIFA. La conquista llegó a los 103 minutos, en el alargue, para establecer el empate parcial 2 a 2. Después, sobrevino el tanto en contra de Diney a los 111 minutos -saltó en el cabezazo a la par de Cuti Romero-, para que la Argentina venciera 3 a 2 a la resistente selección de Cabo Verde y asegurar el pase a los octavos de final. Solo allí llegó el alivio.

Quedó en las retinas de millones de espectadores de todo el planeta el espectacular derechazo de Sidny Lopes Cabral con efecto al ángulo derecho del arco Dibu Martínez, después de eludir en el sector izquierdo a Alexis Mac Allister. Vaya si le costó al equipo de Scaloni: hubo que seguir bregando para, finalmente, vencer a ese duro conjunto azul liderado por el arquero Vozinha.

El golazo de Cabo Verde que estableció el 2-2 ante Argentina

Ahora, la conquista de Lopes Cabral fue galardonada con el Gol Hyundai del Torneo, por delante de otros dos grandes goles: el que consiguió Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, que ocuparon la segunda y la tercera posición. Lopes Cabral toma así el relevo del argentino Maxi Rodríguez (Alemania 2006), el uruguayo Diego Forlán (Sudáfrica 2010), el colombiano James Rodríguez (Brasil 2014), el francés Benjamin Pavard (Rusia 2018) y el brasileño Richarlison (Qatar 2022) en el palmarés del premio.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, explicó el jugador, cuyos padres nacieron en el archipiélago africano de Cabo Verde. “Tengo buen disparo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté al arco. Busqué ese lugar y conecté un gran tiro”, contó al sitio de FIFA.

Sidny Lopes Cabral fue una pieza importante en el sorprendente equipo de Cabo Verde MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el arco, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’ No lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", agregó.

Los 65.000 espectadores presentes en el Miami Stadium —y los millones que seguían el partido en todo el mundo— fueron testigos de esa explosión de alegría, pese a que el encuentro terminó con la derrota por 3-2. Mientras Lopes Cabral corría desbordado por la emoción, su madre, Teresa, llegó incluso a perder el conocimiento. “Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas”, recordó. “Cuando llegué, vi a mi madre llorando; ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!”.

Sidny Lopes Cabral, entre Nahuel Molina y Rodrigo De Paul Marta Lavandier - AP

Un antecedente: La madre de Lilian Thuram perdió el conocimiento después de ver a su hijo marcar el segundo de sus dos goles frente a Croacia en la semifinal del Mundial de 1998. Ahora, Lopes Cabral emuló a otro lateral francés, Benjamin Pavard, al convertirse en el segundo defensor, una posición poco habitual entre los ganadores de este galardón, en conquistar el premio.

Uno de los votos que recibió para ganar el premio al mejor gol provino de Marcelo, aquel legendario lateral brasileño y exjugador del Real Madrid. “Después del partido recibí un mensaje de Marcelo”, explicó el jugador de 23 años. “Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria”.

Emiliano Martinez vuela de manera infructuosa tras el disparo de Sidny Lopes Cabral Rebecca Blackwell - AP

“Marcelo me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo y le respondí: ‘¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar’. Y él me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar; sos muy bueno’. Yo solo podía pensar: “¡No lo puedo creer! Me quedé completamente sorprendido al recibir su mensaje”.

La trayectoria de Lopes Cabral es muy particular: hace apenas tres años militaba en la quinta división alemana y utilizaba bolsas de basura como cortinas improvisadas. Su historia de superación suma ahora un nuevo capítulo con la conquista de uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol.

Cómo se votó:

Fases previas : Se votó el mejor gol de la etapa de grupos y de cada ronda de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales) durante 48 horas al terminar cada etapa.

: Se votó el mejor gol de la etapa de grupos y de cada ronda de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales) durante 48 horas al terminar cada etapa. Votación global final : Los ganadores de cada ronda anterior más otros tantos destacados elegidos por la FIFA compitieron en una lista final de 12 nominados.

: Los ganadores de cada ronda anterior más otros tantos destacados elegidos por la FIFA compitieron en una lista final de 12 nominados. Participación online: Los aficionados eligen al ganador mediante la plataforma oficial de FIFA Play Zone.

Con información del sitio oficial de FIFA