1
YACOBITTI, Osvaldo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
YACOBITTI, Osvaldo. - Guillermo Seita, Ivonne, León y Marcelo González acompañan a Emiliano y familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION
- 3
Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica
- 4
Solo en Off | Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó muy mal