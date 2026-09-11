SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAIATZ, Jorge, Dr., falleció el 10-9-2026. - Permanecerán siempre con nosotros tu profundo compromiso con la medicina, tu calidad humana y tu amistad incondicional. Acompañamos a tu familia en este doloroso momento. Lau y Ricky.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa