SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZAIDEMBERG, Roberto. - Mara Scarpati y sus hijos Hernán Eduardo y María Cecilia Sosa participan con inmenso dolor el fallecimiento de su entrañable amigo, Dr. Roberto Zaidemberg.

✡ ZAIDEMBERG, Roberto. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestro querido amigo de la vida, el Dr. Roberto Zaidemberg. Tus amigos Mara Scarpati, Alicia Bronstein, Beatriz Feldman, Delia Efron, Marta y Miguel Wengrowicz, Alicia y Luis Chichizola y Juana y Enrique Manasowicz.

✡ ZAIDEMBERG, Roberto, Z.L. - Alicia y Luis Chichizola, sus hijos Gabriela y Ricardo y sus nietos Santiago, Rodrigo e Ignacio despiden con inmensa tristeza a su amigo y compañero de la vida. Con profundo cariño, recuerdan tantos años de amistad, las experiencias y los momentos compartidos y el ejemplo que deja por sus valores, su calidad humana y la forma en que supo vivir y relacionarse con los demás. Acompañamos con mucho cariño a Rebeca, Fabián y Alejandro y a sus nietos en este momento. Hasta siempre querido amigo, te vamos a extrañar.

✡ ZAIDEMBERG, Roberto, Z.L., falleció el 27-10-2026. - Alicia Bronstein de Leibovich e hijos Georgina y Andrés, Sebastián y Verónica participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro entrañable amigo de toda la vida y acompañamos en su tristeza a Rebeca, Fabián, Alejandro, Anami, Uri y Pesque.

Avisos fúnebres

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