SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ZAMBRANO, Alberto, Dr., q.e.p.d. - La Clinica Oftalmológica Malbran y Enrique Malbran junto a sus hijos Enrique y Jorge y su nieto Marcos despiden a su amigo Alberto y acompañan con mucho cariño a su familia.
† ZAMBRANO, Alberto. - María Inés C. de Cavanagh, sus hijos Tomás, Queenie y Marcelo Busto y nietos, despedimos a nuestro querido Alberto, abrazando a los Zambrano con mucho cariño.
† ZAMBRANO, Alberto. - Horacio Crespo despide con mucha pena a su amigo Alberto y acompaña con gran cariño a su hermosa familia.
ZAMBRANO, Alberto. - Sus primos Rita y Jorge Cello Zambrano participan con dolor su fallecimiento.
† ZAMBRANO, Alberto, Dr. - Silvia y Fernando y Nicolás Gómez Videla acompañan a Gerónimo y Francisco en este triste momento.
ZAMBRANO, Alberto. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente. Acompañamos a su familia en este difícil momento.
