LA NACION

ZAMBRANO, Alberto, Dr.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAMBRANO, Alberto, Dr., q.e.p.d. - La Clinica Oftalmológica Malbran y Enrique Malbran junto a sus hijos Enrique y Jorge y su nieto Marcos despiden a su amigo Alberto y acompañan con mucho cariño a su familia.

ZAMBRANO, Alberto. - María Inés C. de Cavanagh, sus hijos Tomás, Queenie y Marcelo Busto y nietos, despedimos a nuestro querido Alberto, abrazando a los Zambrano con mucho cariño.

ZAMBRANO, Alberto. - Horacio Crespo despide con mucha pena a su amigo Alberto y acompaña con gran cariño a su hermosa familia.

ZAMBRANO, Alberto. - Sus primos Rita y Jorge Cello Zambrano participan con dolor su fallecimiento.

ZAMBRANO, Alberto, Dr. - Silvia y Fernando y Nicolás Gómez Videla acompañan a Gerónimo y Francisco en este triste momento.

ZAMBRANO, Alberto. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate
    1

    Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate

  2. El calendario completo de la Anses en diciembre
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025

  3. Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
    3

    Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

  4. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
    4

    Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

Cargando banners ...