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ZAPPI, Amelia B.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAPPI de MOURGLIER, Amelia B. (Lita), falleció el 19 de mayo de 2026. - Sus hijos Mela, Susana, Federico y Guillermina, Cecilia y Pablo, sus nietos Virginia, Josefina y Francisco Dentone, Miguel, Pablo, Elisa, Santiago y Lucía Amieva, María Mourglier y bisnietos la despiden con mucho cariño.

ZAPPI de MOURGLIER, Amelia B. (Lita). - Su cuñada Noemí Montoya de Zappi, sus sobrinos Adrián y Beatriz Arrospide, Alejandro y Silvia Linder, Claudio Zappi, y sus sobrinos nietos Andrea, Mariana y Laura; Maite, Miguel y Pilar participan con mucha tristeza su fallecimiento.

Avisos fúnebres
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