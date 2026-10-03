1
ZEGARELLI, Jorge
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZEGARELLI, Jorge. - Hasta pronto querido amigo. Que Traful sea también tu cielo. Marga y Osvaldo Montañana.
✝ ZEGARELLI, Jorge. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar que hoy falleció el Sr. Jorge Zegarelli, quien honró durante 42 años a la institución como socio.Una persona excepcional, amigo de sus amigos, cuya ausencia será profundamente sentida. Acompaña a sus hijos, nietos, familiares y amigos, expresándoles un sentido pésame.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: “Sonreí, incluso si no lo sentís; engañarás a tu cerebro y serás más feliz”
- 3
Una fuerte lluvia inundó las calles de Albacete: autos arrastrados, calles intransitables y estado de emergencia
- 4
Franco Colapinto largará 21º el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1; pole de Max Verstappen