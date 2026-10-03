SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZEGARELLI, Jorge. - Hasta pronto querido amigo. Que Traful sea también tu cielo. Marga y Osvaldo Montañana.

✝ ZEGARELLI, Jorge. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar que hoy falleció el Sr. Jorge Zegarelli, quien honró durante 42 años a la institución como socio.Una persona excepcional, amigo de sus amigos, cuya ausencia será profundamente sentida. Acompaña a sus hijos, nietos, familiares y amigos, expresándoles un sentido pésame.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa