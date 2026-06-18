SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Federico Merener e Ivana Bloch, Daniel Klainer y Sofía Rosental abrazan a Martín y familia en este triste momento.

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Tato y Cuqui Fried e hijos la despedimos con enorme tristeza. Acompañamos en su dolor a Ariel, hijos, nietos, a Nora y Luis Zeiguer y familias.

✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - La familia de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. acompaña con cariño a Martín y a toda la familia Levinas en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa