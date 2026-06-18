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ZEIGUER DE LEVINAS, Marisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Federico Merener e Ivana Bloch, Daniel Klainer y Sofía Rosental abrazan a Martín y familia en este triste momento.
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Tato y Cuqui Fried e hijos la despedimos con enorme tristeza. Acompañamos en su dolor a Ariel, hijos, nietos, a Nora y Luis Zeiguer y familias.
✡ ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - La familia de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. acompaña con cariño a Martín y a toda la familia Levinas en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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