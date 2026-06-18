LA NACION

ZEIGUER, Marisa

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Daniel Friedenthal, Nora Zeiguer, Tomás, Guillermo, Andrés y Diego Friedenthal junto a sus familias despiden con tristeza y recordarán con gran cariño a Marisa; acompañan a Ariel, Martín, Josefina, Marcela, Pablo y familias en este doloroso momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Luis y Nora participan con profunda pena la partida de su queridísima hermanita y acompañan a Ariel, Martín, Josefina, Marcela, Pablo y familias en este triste momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Primita querida te despido con tristeza. Te voy a recordar siempre con alegría, Judit.

ZEIGUER, Marisa. - Tus primos Graciela, Liliana, Marcelo, Víctor y Cristóbal lamentan la pérdida de su querida prima y acompañan a Luis, Nora y familia en este triste momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Ari, Renata, Eda y Luis Zeiguer participan la partida de su admirable tía y hermana, acompañan a Ariel, Martin, Josefina, Marcela, Pablo y familias en este duelo.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Despedimos a Marisa, suegra y abuela muy querida, que nos brindó mucho amor y cariño. Gracias por todos estos lindos años y momentos compartidos. Te amaremos por siempre. Martina y tus nietos Mati, Juan y Anita.

ZEIGUER, Marisa. - Aline, Arturo Karagozlu e hijos despiden con mucha tristeza a Marisa y acompañan a toda su familia en este triste momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, falleció el 17-6-2026. - Ruth y Roberto Wagmaister despiden con mucho cariño a una querida amiga y acompañan sinceramente a Ariel y a sus hijos.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Los Amigos del Instituto Weizmann acompañamos con cariño a su hijo Martín y a toda la familia en este momento de dolor.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Loni y Renato Montefiore te recordarán siempre. Abrazan a Ariel y tus incondicionales hijos en este duro momento.

ZEIGUER, Marisa, Z.L. - El directorio y el personal de Tevinor S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Marisa Zeiguer y acompañan a su esposo Ariel, a sus hijos Martín, Pablo, Marcela y Josefina y a sus nietos en este momento tan difícil.

ZEIGUER, Marisa. - Los socios del Estudio Landaburu, Rosental & Araoz de Lamadrid acompañan a Martín y a Pablo en este triste momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Bernardo Ballero y Nicolás Luc acompañan a Martín y familia en este momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Marisa querida, te vamos a extrañar mucho. Acompañamos con cariño a Ariel, Martín, Jose, Marce, Pablo y sus familias. Patricia, Tommy, Danny, Andrea Kantorowicz y Patricio Giniger e hijos.

ZEIGUER, Marisa, falleció el 16-6-2026. - Margarita y Hugo Azulay lamentan la partida de su queridísima amiga y saludan a sus familiares en este triste momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Acompañamos a Ariel, hijos y nietos en tan triste momento. Rosita y Adolfo Drescher, Margot y Bernardo Friedman, Silvana y Natalio Churba.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Victoria Levy e hijos: Giselle y José, Carla y Adrián, Martina, y los nietos acompañan con mucho cariño en este momento tan doloroso a Martín y familia.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Leon Tawil y Graciela Kaplun, sus hijos y nietos acompañan en este momento tan especial a la familia Levinas.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Daniel, Chochi, Ezequiel y Marina Klainer, con profunda tristeza por la pérdida de Marisa, acompañan a Ariel, Martín, Josefina, Marcela y Pablo.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - El directorio de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. acompaña a Martín Levinas y a su familia en este doloroso momento.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, Z.L. - Javier, Andrea, Tía y Norberto, José y Ramón Madanes Quintanilla abrazamos con mucho amor a toda la familia Levinas y los acompañamos en esta despedida. Marisa siempre quedará en nuestra memoria como la amorosa amiga que fue, incondicional, generosa y gran compañera de aventuras. Martín, Marcela, Josefina y Pablo, acá estamos para ustedes.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa. - Cecile, Pedro y Pablo Herscovici, junto a Dana, Tomy y Lara, despiden a Marisa con amor y profunda admiración por su entereza y generosidad. Abrazan a Marce y familia con infinito cariño y una gran tristeza por esta irreparable pérdida.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa, q.e.p.d. - Laura, Horacio Balaciano y Flia. despedimos con amor a nuestra amiga del alma y abrazamos a todos los Levinas.

ZEIGUER de LEVINAS, Marisa Ida, Z.L. - Con profunda tristeza despedimos a nuestra querida amiga y compañera de aventuras y abrazamos a Ariel y toda la familia. Diana, Yossi, Natali, Gabriel, Martín y Jessi Blumenthal.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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