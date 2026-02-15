1
ZEMBORAIN, Zulema Hueyo de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZEMBORAIN, Zulema Hueyo de. - Angélica Riglos de Gowland, hijos y nietos la despiden con mucha tristeza y acompañan a Alejandro, Félix, Ximena y Alfredo con gran cariño y oraciones.
✝ ZEMBORAIN, Zulema Hueyo de, q.e.p.d. - María Sojo y Jorge Blaquier la despiden con mucho cariño y oraciones
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa
- 3
Con artistas para todos los gustos y mucho público, cerró la primera jornada del Cosquín Rock 2026
- 4
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo