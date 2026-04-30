No más donación por reposición: el Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios

El Ministerio de Salud actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre, con el propósito de modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país.

Desde hoy se reemplaza el modelo de donación de reposición gemini

Cuáles son los cambios en el sistema para donar sangre

La nueva medida, publicada a través de la resolución N° 536/2026, reemplaza el modelo de donación de reposición, vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual.

De esta manera, la normativa vigente desde hoy “prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico, solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. De esta manera, se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares, y se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles”, indica el comunicado oficial sobre la resolución vigente.

A su vez, se actualizan los criterios de selección de donantes, y el nuevo marco normativo elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y propone evaluar solo las conductas del donante (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica.

Se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.

Además, se actualizan los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. “Se difiere la donación por seis meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposición o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas”, remarca el escrito oficial.

Desde ahora rige la donación voluntaria de sangre para el sistema nacional Archivo

Otro punto de la resolución, indica que la finalidad de estas modificaciones es consolidar un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios.

Esta normativa incorpora nuevos lineamientos regulatorios para el procesamiento de terapias celulares así como de componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO)

La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.