El crimen de Fernando Báez Sosa: revés en la Corte Suprema de Justicia para los condenados

La Justicia acaba de darles malas noticias a siete de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La Corte Suprema rechazó una serie de recursos de queja presentados por sus defensas.

Según informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, sostuvieron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

El máximo tribunal también rechazó un plantel presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsen, porque el “recurrente” no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, condenó a la pena de prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli, quienes fueron hallados culpables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves”, esto último por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.

Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima −Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio− y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.