Saltar al contenido principal
LA NACION

Feria de ropa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

A beneficio de los Hogares de Una Posta en el Camino, se realizará una feria de ropa, calzado, accesorios y más productos en excelente estado. El evento será el sábado 14/11 de 13.30 a 18 h en el Club CACYP (Av. Ángel T. De Alvear 2100, Don Torcuato, Buenos Aires). Esta asociación de Don Torcuato brinda contención y cuidado a bebés y niños que debieron ser separados de sus familias por situaciones de violencia, abandono o negligencia. Conocelos en su sitio: unapostaenelcamino.org.ar, en IG: @una_posta_en_el_camino/

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa
    1

    Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa

  2. Los aumentos en las tarifas eléctricas alimentan la tensión entre Kicillof y La Cámpora
    2

    Los aumentos en las tarifas eléctricas bonaerenses alimentan la tensión entre Kicillof y La Cámpora

  3. Una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino
    3

    Un día después del fallo de la Corte, una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino

  4. El papa León XIV llega a la Argentina, una visita histórica que moviliza al país
    4

    El papa León XIV llega a la Argentina, una visita histórica que moviliza al país