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Pañales adultos, art. higiene

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El Hogar Santa Rosa de las Hermanas de Don Orione necesita todo tipo de artículos de higiene personal y pañales para la atención de sus residentes. Este Hogar de Tigre en Buenos Aires, brinda atención integral a 30 mujeres con distinto grado de discapacidad física, mental y neurológica en situación de vulnerabilidad social. Si podés ayudar comunicate con Mercedes al 11-5995-5739, de 9 a 19 hs. Conocé su obra en IG: @hogarstarosa y FB: @hogar.santarosa.39/

Aviso publicado en la edición impresa

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