Saltar al contenido principal
LA NACION

Prevención ceguera

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El Consejo Argentino de Oftalmología realizará el 13/11 una nueva edición de su campaña nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes. Es una campaña gratuita de evaluación oftalmológica orientada a pacientes diabéticos, ya que su patología impacta en su salud visual y en caso de no ser controlada correctamente puede derivar en pérdidas de calidad visual o en ceguera. Se realizará en más de 130 sedes de diferentes provincias. No es necesario pedir turno, los interesados deben ir directamente el 13/11 a la sede más cercana. Para más detalles y conocer las sedes: www.oftalmologos.org.ar/ diabetes2026

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa
    1

    Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa

  2. Los aumentos en las tarifas eléctricas alimentan la tensión entre Kicillof y La Cámpora
    2

    Los aumentos en las tarifas eléctricas bonaerenses alimentan la tensión entre Kicillof y La Cámpora

  3. Una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino
    3

    Un día después del fallo de la Corte, una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino

  4. El papa León XIV llega a la Argentina, una visita histórica que moviliza al país
    4

    El papa León XIV llega a la Argentina, una visita histórica que moviliza al país