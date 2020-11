Vacaciones: ¿Qué requisitos exige Brasil para ingresar al país?

Según el último decreto, que fue publicado el 12 de noviembre y tiene una validez de 30 días, aún no está permitido el ingreso por tierra de extranjeros sin residencia definitiva en Brasil Fuente: AFP

Para entrar a Chile, cuando se abran los vuelos a no residentes el 23 de noviembre, habrá que presentar un seguro de salud especial y un resultado negativo del test de saliva PCR. Quien entre a Nueva York deberá realizar cuarentena por tres días. Para ingresar a Brasil, apenas un requisito: documento de identidad.

El país vecino se prepara para recibir a un aluvión de argentinos que compró pasajes aéreos en las últimas semanas tentado por los precios competitivos, los controles laxos para el ingreso y las fronteras cerradas de Uruguay. También enfrenta una suba de contagios de coronavirus que alerta a los expertos brasileños.

"Me siento mucho más preocupada que los brasileños que viven allá", dice Lara Barboza, una carioca que vive en Buenos Aires hace cinco años y viajará a Río para pasar la Navidad. Desatada la pandemia hasta consideró viajar en auto (hasta el 12 de diciembre esto no está permitido para extranjeros, según el último decreto disponible en el sitio web de la embajada brasileña). Lara teme una nueva ola de contagios y no viajaría si no fuera por su familia. "Trataré de estar en espacios abiertos", reflexiona.

El Gobierno brasileño acaba de lanzar una guía de buenas prácticas para combatir al Covid-19 en el rubro turístico. Los hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos que estén al día con el protocolo llevan un sello visible, amarillo y verde.

"Usamos barbijo solo en el supermercado"

A Florencia Michel, que acaba de volver de unas vacaciones con su novio en Bombinhas, solo le pidieron una declaración jurada de salud para salir de Ezeiza. El aeropuerto fue el lugar en el que más usó el barbijo en sus vacaciones.

"Fuimos un pueblo de un tamaño similar a Cariló y en temporada baja no había nadie en la playa y menos con barbijo. El supermercado casi que era él único lugar donde nos lo ponemos porque lo exigían", cuenta. Sin demasiado alcohol en gel en los paradores fue fácil olvidarse de la pandemia por unos días. "Vivimos súper relajados tomando algunas precauciones".

Muchas ventas y pocas cancelaciones

"A comienzos de mes vimos que los destinos de Brasil aumentaron un 40% su participación en comparación con las dos semanas anteriores, con Río, San Pablo, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Salvador y Recife como los destinos favoritos", explica Paula Cristi, Gerente General para la Argentina y Uruguay de Despegar. Según explica, hasta el momento no registraron cancelaciones ni cambios de fecha a causa de la noticia de un rebrote del virus.

En Avantrip observaron un fenómeno curioso: en la pandemia, el callcenter volvió a pisar fuerte como herramienta de venta porque es el lugar donde los viajeros despejan dudas. Ahí las ventas triplican las reprogramaciones. Para Joaquín Pérez Aguirre, gerente de retail, Brasil hoy se convirtió en una alternativa importante para los argentinos porque, aparte de reemplazar a Uruguay, es una buena ruta de salida hacia Europa impulsada por las aerolíneas que ya no vuelan directo en el país. "Lo notable es que estamos registrando un aumento en el alquiler de autos debido a que la gente busca un transporte privado para movilizarse allí", explica.

¿Se puede entrar desde la Argentina en auto?

Según el último decreto brasileño, que fue publicado el 12 de noviembre y tiene una validez de 30 días, aún no está permitido el ingreso por tierra de extranjeros sin residencia definitiva en Brasil. De todas formas y como las reglas van cambiando regularmente, desde la Embajada sugieren que quienes viajen este verano vayan consultando las reglas de ingreso en su página web.

