Capturaron en Paraguay a un exjefe policial de Brasil que se había fugado: rompió la tobillera y buscó huir en avión

Un exjefe de la Policía Federal de Brasil durante el gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este viernes en el aeropuerto internacional de Asunción, Paraguay, cuando intentaba abordar un vuelo hacia El Salvador con documentación falsa. Se trata del exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil, Silvinei Vasques. El oficial había huido del país cuando tras recibir una codena en prisión en diciembre por su complicidad en el intento de golpe de Estado por el que también fue condenado Bolsonaro.

La aprehensión se produjo luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenara su detención tras detectar que había roto la tobillera electrónica que debía portar mientras cumplía arresto domiciliario.

La orden de arresto fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, el mismo que semanas atrás condenó a Vasques a 24 años y seis meses de prisión luego de que seguidores de Bolsonaro atacaran las sedes de los tres poderes en Brasilia. Vasques integró el grupo de exfuncionarios que fueron hallados culpables de conspirar para desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio da Silva en 2022.

Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro durante el intento de golpe de Estado para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. POLITICA Télam

Las investigaciones de la Policía Federal revelaron que Vasques tenía un plan de fuga que consistía en crear un pasaporte paraguayo, alquilar un auto y romper la tobillera electrónica que usaba en su casa en São José, en el estado de Santa Catarina, en la región metropolitana de Florianópolis. Vasques estaba autorizado a salir de su casa durante el día mientras usaba la tobillera.

El exdirector de la PRF huyó de su casa cerca de las 19 en Nochebuena, vestido con una remera gris y una gorra y pantalones negros, según OGlobo. Las cámaras de seguridad del edificio lo registraron cargando a su perro, que parecía ser un pitbull, junto con bolsas y elementos personales, en un auto alquilado -un Volkswagen Polo que buscaba usar para el escape. Entre las pertenencias que decidió llevar incluyó comida para su mascota, una almohada y un tazón.

Sin embargo, el sistema de monitoreo detectó la pérdida total de señal del GPS de la tobillera y de la red de datos. Esto ocurrió cerca de las 3 de la mañana del 25 de diciembre, horas después de comenzada la fuga. Efectivos policiales se presentaron en la casa y constataron su ausencia. Tras ello se activaron las alarmas de seguridad en los sistemas de control fronterizo. Además de Paraguay, también notificaron a la Argentina y a Colombia. Al saber dónde se encontraba, la Policía Federal brasileña coordinó con autoridades de Paraguay su localización y detención.

La DNM detectó e interceptó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a Silvinei Vasques (50), exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil, quien pretendía burlar los controles migratorios mediante la suplantación de identidad de un ciudadano paraguayo. pic.twitter.com/khTwPBNmDK — Migraciones Paraguay (@MigracionesPY) December 26, 2025

Vasques fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando buscaba subir a un vuelo hacia El Salvador, con escala en Panamá. Estaba a 1300 kilómetros de su residencia. Tenía una remera verde, unos pantalones de jean y unos anteojos de sol. También poseía un pasaporte paraguayo auténtico, pero emitido a nombre de Julio Eduardo Báez Fernández, nacido en 1981 en Ciudad del Este, Paraguay, según OGlobo. Los efectivos no lograron encontrar la tobillera electrónica.

El gobierno de Brasil inició gestiones para que Vasques sea trasladado de regreso al país en los próximos días y quede a disposición del Supremo Tribunal Federal.

La condena

El exdirector de la PRF había sido condenado por participar en el intento de golpe de Estado, por organización criminal armada y fraude electoral durante los comicios de 2022. Vasques estuvo detrás de operativos policiales que obstaculizaron el traslado de votantes en regiones donde Lula da Silva tenía fuerte respaldo.

La Justicia consideró esas acciones parte del engranaje institucional que buscó sostener a Bolsonaro en el poder tras su derrota en las urnas.

En tanto, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por orquestar el intento de golpe de Estado. Actualmente se encuentra hospitalizado tras someterse a una cirugía por una hernia inguinal. Se prevé que permanezca hospitalizado entre cinco y siete días más.

El fallo judicial sostuvo que la trama golpista fracasó por la falta de apoyo de los altos mandos militares. En paralelo, Bolsonaro alega ser inocente y dice ser “perseguido” por la Corte Suprema.

Con información de Reuters y AFP