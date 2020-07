Ciudad. Cuáles son las actividades en suspenso para la próxima etapa

Actividad comercial durante la cuarentena en CABA Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

31 de julio de 2020 • 12:19

Con negociaciones hasta último minuto el gobierno de la Ciudad intenta llegar a un acuerdo para avanzar en la apertura gradual que comenzó hace dos semanas. La expectativa está centrada en lo que ocurrirá con la actividad comercial en las avenidas, además de la posibilidad de sumar otros deportes y rubros. Los parámetros sanitarios que evalúan a diario las autoridades sanitarias en plena pandemia de coronavirus permitirían al menos seguir como hasta el momento, con casi la totalidad de los comercios abiertos y la autorización de salidas recreativas.

Según fuentes oficiales aún no se puede establecer si habrá nuevas aperturas comerciales, como las previstas para el próximo lunes en avenidas de alta circulación, ya que el elevado número de contagios de la última semana podría haber frenado esa idea. Hay mucha expectativa de los comerciantes que no tienen actividad desde hace meses. También se espera una definición para los centros de trasbordo de Retiro, Constitución y Once. Mañana a las 11 el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dará precisiones sobre las próximas medidas.

La incorporación de otros deportes individuales, como el golf o el tenis, prevista para la etapa que comenzará el lunes, podría quedar postergada por algunos días hasta que la curva de contagios, estabilizada de acuerdo al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, muestre síntomas de maduración definitiva, es decir, comience a bajar.

Mañana a las 11 el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dará precisiones sobre las próximas medidas Crédito: Daniel Jayo

El streaming de artes escénicas, el trabajo administrativo en museos y la apertura de bibliotecas, sin permanencia, están sujetos a las decisiones que surjan de último momento en la Quinta de Olivos. De igual forma la autorización para la grabación de cine publicitario.

Algunas industrias ya podrían estar autorizadas para volver a la actividad, no así la gastronomía al aire libre. La habilitación para que ciertos profesionales vuelvan a sus lugares de atención estaría cerrada, aunque se debe esperar el anuncio oficial.

"La epidemiología se analiza por ciudades. Nosotros en la Ciudad no observamos récord de casos", explicó esta mañana Quirós durante el reporte sobre la evolución de la pandemia en el distrito porteño. Además dijo que la cifra preocupante de aumento de casos es "a nivel nacional" y detalló que en Buenos Aires "hay una estabilización de los casos y una leve tendencia a la baja, y eso se podrá analizar en los próximos días".

Las declaraciones del ministro de Salud le dan contexto al escenario actual en la ciudad que tiende a diferenciarse de lo que ocurre en el AMBA. Ayer se conocieron las preocupantes cifras que se registran en provincia de Buenos Aires donde se reportaron 163 muertos en una jornada. Además, allí se alcanzó un nuevo pico de casos, con 4415 nuevos infectados, y el total se ubicó en 110.668.