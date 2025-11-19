Formosa registra un rebrote de casos de Covid y quiere volver a medidas de la pandemia

La provincia de Formosa confirmó esta semana un rebrote de casos de Covid-19, con un 24% de positivos en los test que realizó.

En medio de esta situación la directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, reclamó por las vacunas que, según dice, no les estarían enviando desde el Ministerio de Salud de la Nación por estar retenidas en la Aduana.

“Las vacunas contra el Covid están en la Aduana argentina. Es responsabilidad del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, hacer los trámites necesarios para retirarlas y distribuir a las provincias”, indicó Rodríguez, en declaraciones al diario La Mañana de Formosa.

LA NACION se comunicó en reiteradas oportunidades con la cartera de Salud de Formosa pero por el momento no tuvo respuesta

La provincia de Gildo Insfrán se hizo famosa por la dureza de sus medidas contra el Covid-19 durante la pandemia, con sus polémicos centros de aislamiento o los cientos de formoseños que acampaban en los límites fronterizos, y a quienes no se les dejaba ingresar o bien debían cumplir rigurosas cuarentenas en hoteles, antes de llegar a sus hogares.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán Mauro V. Rizzi

A cinco años y medio del comienzo de la emergencia, Formosa sigue siendo una de las provincias que más atención le dispensa a cualquier posible rebrote del Covid-19.

La provincia realiza muchos más test que cualquier otra jurisdicción del país. Este lunes informó que llevó a cabo 1422 test de vigilancia, de los cuales 341 de ellos resultaron positivos.

“Con un índice de positividad del 24%, los casos positivos corresponden: 250 a Formosa capital, 19 a El Colorado, 16 a Laguna Blanca, 14 a Estanislao del Campo, ocho a la ciudad de Clorinda y siete a Palo Santo, indicó el Boletín Semanal.

En Villa Dos Trece, se registraron 6 casos, en El Espinillo 4 al igual que en General Mansilla. Mientras que en Guadalcázar, Ibarreta, San Martín Dos y Laguna Naineck, hubo dos en cada localidad.

El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia, contabilizaron 1 caso cada una.

Incremento

Este 24% implica un fuerte crecimiento frente al 7,9% de casos positivos que detentaba Formosa hace un mes.

Cabe destacar que el índice de positividad a nivel país es similar al de Formosa, ya que según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en las semanas 44 y 45 se alcanzó el mismo nivel, 1 de cada 4 pacientes que fueron a las guardias con problemas respiratorios tenían Covid.

Formosa reclama el ingreso a la provincia de vacunas contra el Covid Melissa Phillip - Houston Chronicle

La diferencia es que en Formosa se hicieron 10 veces más pruebas para detectar casos de Covid que en el resto de las provincias.

En el Boletín Epidemiológico Nacional se consigna que apenas se realizaron 154 muestras de gente que se acercó a las guardias, de las cuales 37 dieron positivas.

“En las semanas 44 (26/10 al 1/11) y 45 (2 al 8/11) de 2025 se notificaron 37 casos positivos entre 154 muestras estudiadas por PCR en Unidades de Monitoreo Ambulatorio (guardias)”, se detalla en el BEN.

Barbijo y distanciamiento

La funcionaria formoseña llamó a no relajarse en las medidas preventivas que hay que adoptar, aunque admitió que al no haber muertes, la población no se las toma tan en serio.

“Es necesario que la población recupere las medidas preventivas, como la utilización del barbijo, el distanciamiento en las aglomeraciones, la ventilación en ambientes cerrados y el hábito de no compartir utensilios personales. De esta forma, bajaremos el poder de transmisión del virus, que sigue siendo más poderoso que el propio virus de influenza”, detalló.

Para la médica, la pérdida del miedo genera el descuido de la población.

“El hecho de no tener fallecidos por Covid o solo tener pocas internaciones por vigilancia, sin utilizar el respirador en terapia intensiva, hace que la gente pierda la percepción de riesgo, como pasaba en otra época y no se cuide tanto, generando una mayor circulación en la comunidad”, completó.

Los números de Formosa

Esta semana otro hecho que reflotó los peores momentos de la pandemia fue el cruce entre Mirtha Legrand y Fabiola Yáñez, por la famosa fiesta de Olivos.

Cuando la diva de los almuerzos le preguntó a la ex primera dama cuál era su responsabilidad en ese evento.

El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yánez

En Formosa, el sistema de salud pública sigue realizando llamadas de seguimiento a los pacientes a los que se les confirma Covid.

La semana pasada realizaron un total de 1765 llamadas de seguimiento clínico.

Formosa también sigue informando cada semana, el saldo que dejó el Covid hasta el momento. En su boletín al domingo 16 de noviembre, Formosa contaba: 151.429 casos diagnosticados, con 149.593 pacientes recuperados y 1351 fallecidos por el coronavirus.